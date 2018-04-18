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Descontinuado

Philips AventVaso con boquilla

SCF551/00

4.2
| (76) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Fácil de usar
Este vaso con boquilla Philips Avent es muy conveniente tanto para los niños como para los padres. La boquilla suave de silicona hace que beber sorbos sea fácil y la poca cantidad de piezas asegura una limpieza fácil del vaso
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Vaso con boquilla suave para beber cómodamente

Fácil de usar

  • Fácil de usar

  • 200 ml

  • 6m+

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

.

Boquilla de silicona de una pieza de armado sencillo

La boquilla incorpora la válvula, lo que garantiza que el ensamblaje sea rápido y sin complicaciones.

El contenedor tiene forma de ondas para un agarre firme

El contenedor del vaso con boquilla está diseñado para permitir un agarre fácil de las manos pequeñas.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

76

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

18/04/2018

Colombia

Colombia

es un producto que vale la pena comprar

Mi hija no se adapto muy bien a las boquillas normales, pero con este producto, quedo encantada si recibe muy bien la leche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

24/04/2023

Chile

Chile

Empleado de Philips

El agarre es muy cómodo

[Employee of philipsglobal] Las manijas del vasito hacen que mi bebé lo agarre muy fácilmente. Lo prefiere frente a otros vasos que probamos, porque este no vuelca y puede también jugar

Ventajas

Fácil agarre - no gotea

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

30/06/2022

Chile

Chile

Excelente producto. Perfecto.

Es un producto muy útil, lo compre para introducir el agua a mi bebe y me sorprendió. Tamaño ideal, tiene tapita, manillas perfectas, chupetito en forma de paletita con un tajito muy bien pensado e ideal, mi bebe tomó muy fácilmente el agüita. 100 % recomendable. Es tal cual la foto. Es de 200ml. Y llego y esta en perfecto estado. Avent siempre a la vanguardia.

Ventajas

Excelente producto.

Contras

Nada. Todo es perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 