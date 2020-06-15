Descontinuado
Fácil de usar
260 ml
9m+
.
La boquilla incorpora la válvula, lo que garantiza que el ensamblaje sea rápido y sin complicaciones.
El contenedor del vaso con boquilla está diseñado para permitir un agarre fácil de las manos pequeñas.
4.3
de 5
48
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Claud86
15/06/2020
Chile
Buen producto
excelente producto a mi bebe le gusta y no se derrama el liquido
Ventajas
todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaso con boquilla avent SCF553/03 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaso con boquilla avent SCF553/03 Vaso con boquilla
Trini1
25/04/2023
Argentina
Muy buen vaso entrenador
Estuve buscando por internet un vaso que nos facilitara la transición del biberón a vaso y encontré este vaso y lo super recomiendo, tiene un color re lindo y la boquilla es super blandita, muy comoda.
Ventajas
Lindo color y muy blando el chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/03 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/03 Vaso con boquilla
Electra20
23/06/2022
Argentina
Excelente producto el vaso
Es una lástima que no fabriquen repuesto de la boquilla/tetina para el vaso, ya que hay que comprar otro nuevo porque solamente se rompió la tetina y no hay repuestos…
Ventajas
Excelente producto
Contras
No hay repuesto de la tetina/boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/05 Vaso con boquilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.