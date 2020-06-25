Descontinuado
125 ml
Especialmente diseñada para encías delicadas
Coloque estas asas a un biberón y tetina que esté usando el bebé para ayudarle a aprender a beber de forma independiente
Todos los biberones y vasos Philips Avent son compatibles, a excepción de los biberones de vidrio y los vasos para niños más grandes, por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.
4.3
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Carolina1989
25/06/2020
Chile
Excelente producto
Quería darle lo mejor a mi bebé y lo conseguí con philips
Ventajas
Manejable, excelente calidad
Contras
A veces inalcanzable por el valor comercial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Sí, recomiendo este producto
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ferrandoestefania
03/09/2019
España
Bineron avent
Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Sí, recomiendo este producto
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Ekkaa
11/12/2013
España
El mejor para aprender
Desde hace casi dos años que tengo este vasito de Avent y puedo decir que es la mejor compra que he podido hacer. No sale ni una gota de agua, eso las madres nos interesa mucho. Y para los peques muy cómodo. 100% recomendado.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.