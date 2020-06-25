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  • Facilita la transición del bebé al vaso
  • Facilita la transición del bebé al vaso
  • Facilita la transición del bebé al vaso
  • Facilita la transición del bebé al vaso

Descontinuado

Philips AventKit de transición del biberón al vaso

SCF625/02

4.3
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Facilita la transición del bebé al vaso
Este kit de transición Classic+ facilita la transición del bebé a su primer vaso. Gracias a sus asas de fácil agarre, el bebé podrá beber de manera independiente de la tetina familiar.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Facilita la transición del bebé al vaso

  • Classic+

  • 4m+

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA.

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

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Asas desmontables fáciles de sujetar

Asas desmontables fáciles de sujetar

Coloque las asas de fácil sujeción en el biberón para que el bebé aprenda a alimentarse sin ayuda

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
1

25/06/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Quería darle lo mejor a mi bebé y lo conseguí con philips

Ventajas

Manejable, excelente calidad

Contras

A veces inalcanzable por el valor comercial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

03/09/2019

España

España

Bineron avent

Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

11/12/2013

España

España

El mejor para aprender

Desde hace casi dos años que tengo este vasito de Avent y puedo decir que es la mejor compra que he podido hacer. No sale ni una gota de agua, eso las madres nos interesa mucho. Y para los peques muy cómodo. 100% recomendado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 