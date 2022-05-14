Descontinuado
2 piezas
Tetina de flujo lento
1m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
5.0
de 5
15
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Lion12
14/05/2022
Argentina
Excelente relación precio-calidad
Elijo este producto y lo volvería a comprar porque es de muy buena calidad y a mi sobrino le gustan mucho.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos
Ferchu17
13/05/2022
Argentina
Muy buena calidad
Me resultaron muy bien durante mis cuatro embarazos, no tuve inconvenientes y mis hijos las aceptaron muy bien!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Vero:)
06/10/2020
México
El producto cumple con lo que ofrece
Empece a usar teteras y biberón philips junto a un extractor de leche debido a exceso de producción, pero elegí philips porque quería calidad en el cuidado de mi bebé y han sido lo mejor
Ventajas
Lo recomiendo
Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos
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Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE