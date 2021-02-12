Descontinuado
2 piezas
Tetina de flujo rápido
6m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.8
de 5
20
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Nana158
12/02/2021
Colombia
El mejor para Ana Victoria
Porque son unos biberones excelentes para mi hija !!
Ventajas
No les causa cólicos
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
11/02/2021
Colombia
muy buena calidad
Buen material, anatómico, lindo diseño, textura suave al paladar de mi bebe
Ventajas
textura para mi bebe
Contras
dificil encoentrar repuestos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Maps22
23/10/2020
Colombia
El mejor producto
El tetero ha salido de muy alta calidad y permite a mi bebe comer de manera cómoda y facil
Ventajas
Comodo para mi bebe y no le genera gases
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE