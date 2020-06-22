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  • Facilita la transición del bebé al vaso
  • Facilita la transición del bebé al vaso

Descontinuado

Philips AventKit de transición del biberón al vaso

SCF638/01

4.9
| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Facilita la transición del bebé al vaso
Este kit de transición anticólicos facilita la transición del bebé a su primer vaso. Gracias a sus mangos de fácil sujeción, el bebé podrá beber de manera independiente de la tetina familiar.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Facilita la transición del bebé al vaso

  • 120 ml (4 oz)

  • 4m+

Asas desmontables fáciles de sujetar

Asas desmontables fáciles de sujetar

Coloque las asas de fácil sujeción en el biberón para que el bebé aprenda a alimentarse sin ayuda

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

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Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

22/06/2020

Chile

Chile

Me encanto

Mi hija tomó mamadera sin ningún problema con este tipo de chupete. No derrama la leche y después de intentar con otro modelo este nos funciono muy bien

Ventajas

Comodo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos

13/06/2020

Chile

Chile

El mejor invento

Lo más práctico en contenedores, sin necesidad de pasarlo a otra mamadera, sino directamente se calienta y pone el chupete. Es muy practico para las mamás que somos lecheras jajaja. Los usare nuevamente con mi pequeño bebé que está por nacer. Gracias por tanto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers

11/03/2020

Chile

Chile

Excelente

Excelente para la primera etapa de mi bebe, es ideal para la cantidad de onzas que mi príncipe necesita.

Ventajas

Excelente complemento

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 