Descontinuado
120 ml (4 oz)
4m+
Coloque las asas de fácil sujeción en el biberón para que el bebé aprenda a alimentarse sin ayuda
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Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA.
4.9
de 5
30
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
22/06/2020
Chile
Me encanto
Mi hija tomó mamadera sin ningún problema con este tipo de chupete. No derrama la leche y después de intentar con otro modelo este nos funciono muy bien
Ventajas
Comodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos
Sakura1301
13/06/2020
Chile
El mejor invento
Lo más práctico en contenedores, sin necesidad de pasarlo a otra mamadera, sino directamente se calienta y pone el chupete. Es muy practico para las mamás que somos lecheras jajaja. Los usare nuevamente con mi pequeño bebé que está por nacer. Gracias por tanto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers
Jenny1211
11/03/2020
Chile
Excelente
Excelente para la primera etapa de mi bebe, es ideal para la cantidad de onzas que mi príncipe necesita.
Ventajas
Excelente complemento
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.