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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF652/27

4.3
| (4) Opiniones
La forma natural de alimentar con biberón
Nuestra nueva tetina le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Tetina Avent con diseño de pétalos

La forma natural de alimentar con biberón

  • Dos piezas

  • Flujo lento

  • 1m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

4

Opiniones

4
3
1

05/07/2016

España

España

Comprador verificado

perfecta para combinar pecho y biberón

Mi matrona durante las charlas de preparación al parto nos explicó las características de la tetina y me convenció. Llegado el momento de empezar a trabajar y dándole el pecho, mi niña se adaptó a la perfección a las dos cosas. Y lo lo mas importante, no me influyó en la producción de leche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural

08/03/2014

España

España

Una tetina genial

Después de probar distintas tetinas, con las cuales tardábamos una hora i media, con ésta se toma los biberones muy rápido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural

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Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural

27/03/2019

México

México

Bien diseñado y muy funcional

Mi hija no ha padecido nunca cólicos, bebé su leche con facilidad desde RN

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Esta reseña se realizó para SCF652/27 Natural nipple

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE