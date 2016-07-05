Descontinuado
SCF652/27
Dos piezas
Flujo lento
1m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.3
de 5
4
Opiniones
laura2f
05/07/2016
España
Comprador verificado
perfecta para combinar pecho y biberón
Mi matrona durante las charlas de preparación al parto nos explicó las características de la tetina y me convenció. Llegado el momento de empezar a trabajar y dándole el pecho, mi niña se adaptó a la perfección a las dos cosas. Y lo lo mas importante, no me influyó en la producción de leche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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Abelgma77
08/03/2014
España
Una tetina genial
Después de probar distintas tetinas, con las cuales tardábamos una hora i media, con ésta se toma los biberones muy rápido.
Sí, recomiendo este producto
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Bere
27/03/2019
México
Bien diseñado y muy funcional
Mi hija no ha padecido nunca cólicos, bebé su leche con facilidad desde RN
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF652/27 Natural nipple
Sí, recomiendo este producto
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Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE