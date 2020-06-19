Descontinuado
1 biberón
120 ml (4 oz)
Tetina para recién nacidos
0m+
El biberón de cristal Natural es resistente al calor y a los cambios de temperatura, por lo tanto, se puede guardar caliente en el refrigerador y también es adecuado para la esterilización.
Vidrio de borosilicato de calidad superior que garantiza la máxima pureza.
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
4.5
de 5
21
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
ArielaJ
19/06/2020
Chile
Mi experiencia con productos philips
Comencé utilizar los productos philips con mi primera hija, hace 6 años atrás. Probé muchas mamaderas para poder darle su relleno y ninguna le gustaba, ademas sufría de cólicos, fue una etapa caótica, hasta que usé las mamaderas avent de philips, fue lo mejor que me pudo haber pasado, la aceptó sin ningún problema y disminuyeron considerablemente los cólicos. Desde entonces que uso sus productos, en agosto nace mi tercera hija y solo puedo decir que los productos philips mas que una buena marca, genera confianza y tranquilidad a toda una familia.
Ventajas
Producto que da confianza y tranquilidad a toda una familia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
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Manzanita10
16/06/2020
Chile
Biberón para recién nacido
Mi bebé tiene 2 mesesito. Y desde que nació e usado biberon Avent. Ya que con mi primer hijo los use y son lo máximo, desde que lo uso mi bebé no a llegado a tener cólicos gracias a la función de la mamila. excelente producto
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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16/06/2020
Chile
Me encanta
Me encanta que sea de vidrio ultra resistente. Mi hija mil veces la lanzo al suelo y no le paso nada ademas es mas facil de limpiar. Con los chupetes naturales , super cómodos para ella.
Ventajas
Resistencia. Higiene
Contras
Son un poco pesadas para sostenerla. La de mas ml
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
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Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE