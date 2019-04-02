Descontinuado
1 biberón
240 ml (8 oz)
Tetina de flujo lento
1m+
El biberón de cristal Natural es resistente al calor y a los cambios de temperatura, por lo tanto, se puede guardar caliente en el refrigerador y también es adecuado para la esterilización.
Vidrio de borosilicato de calidad superior que garantiza la máxima pureza.
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
4.3
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
asunmas
02/04/2019
España
Me encanta
Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Natural glass baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Natural glass baby bottle
Panque
14/04/2021
México
Higiénico
Estoy súper contenta con los biberones , yo alimento a mi bb con seno materno y necesitaba que tomara leche en biberón y ninguno quería .. compré estos Avent cristal y me sorprendió que a la primera lo tomo la tetilla es súper suave y con el calor de su leche Iguala el seno materno súper recomendables !!!
Ventajas
Favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberón Natural de cristal
maryrm
13/09/2020
México
Buena inversión
El mejor biberon. Muy resistente E higienico, es muy buena inversión ya que son duraderos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberón Natural de cristal
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE