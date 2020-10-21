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Asistencia técnica
SCF683/27
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón anticólicos de Philips Avent?
¿Es normal que haya burbujas de aire en el biberón mientras se da la toma?
¿Qué hace que los biberones Philips Avent sean anticólicos?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?
¿Por qué el biberón no es transparente?
¿Es reciclable este producto?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto