Descontinuado
SCF690/27
2 biberones
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.0
de 5
24
Opiniones
Pame123yF
15/06/2020
Chile
Buen tamaño y forma para succionar
Por que lo he probado y mi niño se adaptó fácilmente a el
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF692/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF692/27 Biberón Natural
Margarette
27/02/2020
Chile
Biberón fantastico
Cuando elegi biberón para mi bebé no lo dude y me decidí por los mejores y no me arrepiento mi pequeña ama su mamadera ya que no recibe ningun otro chupete que no sea avent natural
Ventajas
Es ideal para combinar y adaptar con biberón a los bebés ya que simula muy bien el pecho
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural
DanyRobles
15/10/2019
Chile
Muy buen producto
Lo utilizo desde los primeros días de vida porque mi hijo nunca pudo tomar al pecho ... y nunca presentó cólicos !! Toma fácilmente e hicimos apego sin problema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Biberón Natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE