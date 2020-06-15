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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF692/27

4
| (24) Opiniones
La forma natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

La forma natural de alimentar con biberón

  • 2 biberones

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

24

Opiniones

3

15/06/2020

Chile

Chile

Buen tamaño y forma para succionar

Por que lo he probado y mi niño se adaptó fácilmente a el

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF692/27 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

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27/02/2020

Chile

Chile

Biberón fantastico

Cuando elegi biberón para mi bebé no lo dude y me decidí por los mejores y no me arrepiento mi pequeña ama su mamadera ya que no recibe ningun otro chupete que no sea avent natural

Ventajas

Es ideal para combinar y adaptar con biberón a los bebés ya que simula muy bien el pecho

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural

15/10/2019

Chile

Chile

Muy buen producto

Lo utilizo desde los primeros días de vida porque mi hijo nunca pudo tomar al pecho ... y nunca presentó cólicos !! Toma fácilmente e hicimos apego sin problema

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/17 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE