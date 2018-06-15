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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF696/27

4.8

| (20) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Fácil de combinar con la lactancia materna

Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.

Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 biberones

  • 11 oz/330 ml

  • Tetina de flujo medio

  • 3m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 5

20

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

15/06/2018

Chile

Chile

Fomenta la lactancia materna

Hace 9 años tuve a mi hija mientras estudiaba, con el extractor manual que es muy cómodo, fácil de usar y fácil de limpiar, ganaba tiempo, las mamaderas tienen la "boca" ancha por lo que también son fáciles de lavar incluso con esponja. Con eso pude dar lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y prolongarla hasta el primer año sin ningún problema. El set se lo heredé a mi hermana, tuvo a su hijo hospitalizado varias veces y tampoco tuvo que interrumpir la lactancia materna. Ahora voy por mi segunda hija y ya sé qué productos comprar, a ojos cerrados.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural

10/11/2016

España

España

el biberón Perfecto

es el biberón ideal para una madre primeriza además cuenta con un bonito diseño. Bebé contento, mamá feliz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural

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Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural

26/04/2016

España

España

Perfebto

Ideal tamaño para glotonas como mi pequeña.pAceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural

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  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE