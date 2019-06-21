Descontinuado
SCF702/00
Estimula la alimentación de forma divertida
Plato divisor para niños SCF702/00 de Philips Avent para las etapas de desarrollo de su hijo
Blanco
2.0
de 5
1
Resumen
angeless84
21/06/2019
Argentina
Las ilustraciones se desprenden en pequeños pedazos de plástico, es un producto peligroso
Los stickers de las ilustraciones que vienen pegados al plato no duran nada, a la semana se habían hecho burbujas y a los 15 días se empezaron a desprender. Quedaban expuestos pedazos de plástico en la comida de mi bebe y hubo peligro que pudiese ingerirlos. Ya no queda casi nada de las ilustraciones originales, se desprendieron casi todas.
Esta reseña se realizó para SCF702/00 Plato con compartimientos infantil (12m+)
Esta reseña se realizó para SCF702/00 Plato con compartimientos infantil (12m+)
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.