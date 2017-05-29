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  • La tapa giratoria mantiene al sorbete siempre higiénico
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Descontinuado

Philips AventVasos con bombilla

SCF762/00

3.1
| (13) Opiniones
La tapa giratoria mantiene al sorbete siempre higiénico
El vaso con sorbete SCF762/00 de Philips Avent es una solución ideal para su bebé. Es hermético, su tapa giratoria única facilita la independencia del bebé, se desarma completamente y es lavable.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Sistema hermético, facilita la independencia del niño

La tapa giratoria mantiene al sorbete siempre higiénico

  • 12 oz

  • Sorbete para bebés desde 18 meses

Sorbete blando con válvula antiderrames integrada

El niño podrá girar la tapa con facilidad para abrir o cerrar

La tapa giratoria mantiene al sorbete limpio

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

13

Opiniones

29/05/2017

España

España

Muy lindo diseño

Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete

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06/11/2012

España

España

Hermoso y practic

Me encanto y a mi hijo más esta divino es práctico y fácil de usar ah y muy seguro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete

15/03/2018

México

México

Este productos es muy util y buena calidad excelente

Yo lo utilize en mi primer hijo y me encantó ahora quiero volver a utilizarlo pero no se donde comprar ya que el primero fue un regalo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Straw Cups

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Straw Cups

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 