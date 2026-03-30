Descontinuado
SCF784/00
340ml
12 oz
12m+
Este vaso sin boquilla permite beber por todo el borde, al igual que en un vaso para adultos.
El diseño de este vaso sin boquilla permite que los dientes crezcan sanamente.
Este vaso sin boquilla cuenta con una exclusiva válvula con tecnología activada para labios para que el líquido fluya por el vaso solamente cuando los labios del pequeño presionen el borde. Entre sorbos, la válvula se cierra de forma automática, por lo que no tendrá que preocuparse por los derrames o la suciedad.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Un 77% de los dentistas pediátricos encuestados concuerdan en que este vaso permite un desarrollo bucal saludable (investigación en línea independiente, EE. UU., abril de 2016)
Un 72% de los dentistas pediátricos encuestados recomendarían el vaso con tecnología activada para labios (investigación en línea independiente, EE. UU., abril de 2016)