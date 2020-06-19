Vaso con bombilla flexible
200 ml/7 oz
9m+
1 unidad
Aprender a beber por sí solos es un paso clave en el desarrollo de los niños. Nosotros apoyamos el camino de los niños de beber en forma independiente y, para ello, proporcionamos productos para una transición fácil desde el pecho o el biberón, hasta un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de nuestros profesionales de atención médica, nuestras distintas soluciones de tetinas, boquillas blandas y duras, popotes y vasos con asas en 360° siguen el desarrollo de su hijo y estimulan sus habilidades motrices y para beber recientemente adquiridas. Nuestras soluciones de óptima calidad se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.
Los mangos integrados del vaso están diseñados ergonómicamente, lo que facilita que las manos pequeñas puedan sostener el vaso. La bombilla blanda y flexible es suave con las encías, mientras que el vaso pequeño y ligero es ideal para los primeros sorbos con bombilla.
La parte inferior de la bombilla está doblada para que este alcance fácilmente el líquido que permitirá beber en una posición natural.
4.5
de 5
28
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
Lorena28
19/06/2020
Chile
A prueba de niños inquietos
Muy conforme con el producto, mi hijo es bastante inquieto, así que suelen durar poco sus vasitos, ya llevamos 2 meses con este y ha funcionado super!
Ventajas
Resistente, práctico, cómodo, fácil de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete
Pipinlau
17/04/2022
Argentina
Parte de la promoción
Excelente vaso súper resistente
Jamás pensé q podía ser un vaso tannn resistente cayó desde un 3 piso y no se Rompió!!
Ventajas
Resistencia
Contras
Limpieza de bombilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete
Romimor
29/11/2021
Argentina
muy práctico y colorido
EL vaso es muy práctico, las manijitas son ideales para poder maniobrarlo. El sorbete es muy suave y es de fácil succión. Es antivuelco, lo cual es genial. Los materiales son de excelente calidad. El diseño es divertido y atractivo para los niños. Como característica a mejorar, es el peso de la tapa, me pareció pesado en relación al resto del producto.
Ventajas
lindo y práctico diseño, excelente calidad. Tapa incluida para evitar que el sorbete esté en contacto con lugares sucios.
Contras
El peso de la tapa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/02 Vasos con pajilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/02 Vasos con pajilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
De 200 dentistas pediátricos evaluados en los EE. UU., el 90 % afirma que el diseño del vaso con bombilla permite un buen desarrollo bucal. El 89 % concuerda en que el beber con bombilla ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016).