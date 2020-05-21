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  • Permite un desarrollo bucal saludable*
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Philips AventVasos con bombilla

SCF798/02

4.4
| (64) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Permite un desarrollo bucal saludable*
El vaso con bombilla flexible Philips Avent con forma contorneada es ideal para aquellos bebés activos y en crecimiento, y permite un desarrollo bucal sano. Desarrollado por especialistas para que sea nuestro mejor vaso con bombilla.*
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Diseño de válvula anti-fuga para evitar derrames

Permite un desarrollo bucal saludable*

  • Vaso con bombilla flexible

  • 300 ml/10 oz

  • 12m+

  • 1 unidad

Los vasos Philips Avent siguen el desarrollo de su hijo

Aprender a beber por sí solos es un paso clave en el desarrollo de los niños. Nosotros apoyamos el camino de los niños de beber en forma independiente y, para ello, proporcionamos productos para una transición fácil desde el pecho o el biberón, hasta un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de nuestros profesionales de atención médica, nuestras distintas soluciones de tetinas, boquillas blandas y duras, popotes y vasos con asas en 360° siguen el desarrollo de su hijo y estimulan sus habilidades motrices y para beber recientemente adquiridas. Nuestras soluciones de óptima calidad se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.

Diseño contorneado y textura antideslizante para una fácil sujeción

El vaso de 10 oz tiene el tamaño perfecto para mantener hidratado a su hijo durante todo el día y durante los momentos activos. El diseño abatible mantiene la bombilla limpia cuando está fuera de casa. El diseño contorneado del vaso y su textura antideslizante lo hace fácil de sujetar y sostener por las manos de los niños pequeños, a fin de que su hijo desarrolle habilidades para aprender a beber con confianza y de manera independiente.

La parte inferior de la bombilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la bombilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la bombilla está doblada para que este alcance fácilmente el líquido que permitirá beber en una posición natural.

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Opiniones

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4.4

de 5

64

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

21/05/2020

Chile

Chile

Buen producto

Buen producto, práctico y cómodo para mi hijo!!!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete

26/02/2020

Chile

Chile

Vaso con bombiñla

Por que es antiderrame , facil de usar en pequeño de 1 año y la bombilla la hace mas flexible al tomar liquido

Ventajas

Todo desde el modelo hasta la resistencia

Contras

Mas colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete

26/02/2020

Chile

Chile

Maravilloso

Es un excelente producto que además trae el repuesto que en nuestro caso es importante, es práctico, funcional y muy bonito

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con sorbete

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. De 200 dentistas pediátricos evaluados en los EE. UU., el 90 % afirma que el diseño del vaso con bombilla permite un buen desarrollo bucal. El 89 % concuerda en que el beber con bombilla ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016).