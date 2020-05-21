Vaso con bombilla flexible
300 ml/10 oz
12m+
1 unidad
Aprender a beber por sí solos es un paso clave en el desarrollo de los niños. Nosotros apoyamos el camino de los niños de beber en forma independiente y, para ello, proporcionamos productos para una transición fácil desde el pecho o el biberón, hasta un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de nuestros profesionales de atención médica, nuestras distintas soluciones de tetinas, boquillas blandas y duras, popotes y vasos con asas en 360° siguen el desarrollo de su hijo y estimulan sus habilidades motrices y para beber recientemente adquiridas. Nuestras soluciones de óptima calidad se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.
El vaso de 10 oz tiene el tamaño perfecto para mantener hidratado a su hijo durante todo el día y durante los momentos activos. El diseño abatible mantiene la bombilla limpia cuando está fuera de casa. El diseño contorneado del vaso y su textura antideslizante lo hace fácil de sujetar y sostener por las manos de los niños pequeños, a fin de que su hijo desarrolle habilidades para aprender a beber con confianza y de manera independiente.
La parte inferior de la bombilla está doblada para que este alcance fácilmente el líquido que permitirá beber en una posición natural.
4.4
de 5
64
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
21/05/2020
Chile
Buen producto
Buen producto, práctico y cómodo para mi hijo!!!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete
Ai23
26/02/2020
Chile
Vaso con bombiñla
Por que es antiderrame , facil de usar en pequeño de 1 año y la bombilla la hace mas flexible al tomar liquido
Ventajas
Todo desde el modelo hasta la resistencia
Contras
Mas colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete
Connito
26/02/2020
Chile
Maravilloso
Es un excelente producto que además trae el repuesto que en nuestro caso es importante, es práctico, funcional y muy bonito
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con sorbete
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
De 200 dentistas pediátricos evaluados en los EE. UU., el 90 % afirma que el diseño del vaso con bombilla permite un buen desarrollo bucal. El 89 % concuerda en que el beber con bombilla ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016).