Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Biberones y tetinas
Todas las series
Philips Avent Biberón anticólicos
Asistencia técnica
SCY106/01
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario - English (US)
Todas (6)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Qué opina Philips Avent sobre los microplásticos en los biberones? (2021)
Cómo utilizar el sistema AirFree con el biberón anticólicos Philips Avent
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.