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  • La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación
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Philips Avent Natural ResponseBiberón con abertura Airfree

SCY673/82

4.8
| (33) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación
Proporciona alimentación calmada y cómoda. La tetina Natural Response Teat apoya el ritmo de alimentación único del bebé, mientras que la ventilación AirFree está diseñada para brindar protección adicional contra cólicos, gases y reflujo. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho*

La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo medio

  • 3-6 m

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Es importante encontrar la tetina correcta

Es importante encontrar la tetina correcta

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

33

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

03/10/2024

España

España

Comprador verificado

Para mí bebe sus productos los mejores

Después de gastarme más de 100€ en diferentes tipos de biberones y marcar me recomendaron Philips avent, yo en un principio no me interesaba por qué me recordaba a electrodomésticos y por eso no la probé antes, una vez me lo recomendaron mi bebe se engancho al biberonen sin problema y desde ese dia utilizo está marca para todo, pezoneras, biberones, bolsas, sacaleches, chupetes etc. Si tú bebe tiene el mismo problema no dudes en probar

Ventajas

Biberones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/82 Biberón AirFree 260ml, deco estrellas, tetina T3

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/82 Biberón AirFree 260ml, deco estrellas, tetina T3

20/06/2023

España

España

Muy buen biberón y muy fácil de usar

Es un muy buen biberón , muy fácil de usar calidad muy buena

Ventajas

Su calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+

15/06/2023

España

España

Perfectamente diseñado para anticólicos

Lo probé como una opción diferente a los que tenía y mantiene las prestaciones anticólicos, pero es mas facil de usar y lavar porque tiene menos piezas. El bebé se adapto muuuuy rápido además.

Ventajas

Anticólicos, facil de usar y limpiar

Contras

Demasiado alto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+

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Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho.