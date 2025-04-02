1 biberón
260 ml
Tetina de flujo medio
3-6 m
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.8
de 5
64
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
DaniLav
02/04/2025
Colombia
sin duda el mejor tetero
definitivamente el chupo o tetina si cumple con las especificaciones, mi bebe adora sus nuevos tetes y yo ya no sufro mas por perdidas de leche ya sea que se riegue por la boquita de mi bebe o porque el chupo esta tocando algo y se sale el liquido, le encanta tanto su tete que duerme abrazandolo y yo ya no tengo miedo a que se riegue
Ventajas
todo, me encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Biberón
13/09/2023
Chile
Buen tamaño
Tenia las mas pequeñas y ahora mi guagua ya toma bastante mas leche, por lo que este tamaño me encanta. Además la succión lenta es ideal.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
Dani_bm
01/09/2023
Chile
Tetina blandita, igual al pecho
Me encantó esta mamadera. La tetina es blandita y suave, no confunde a la guagua ya que es muy parecida al pezón. Mi guagua toma tranquila y no traga aire con esta mamadera. Además le encantan los dibujos que tiene y a mí me sirve para distinguirla fácilmente.
Ventajas
Diseño, tetina blanda
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE