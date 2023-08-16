Producto correcto, cumple perfectamente con las características prometidas. El tamaño esalgo grande para la cantidad que come actualmente mi bebé, pero en cambio nos ha sido muy útil para programar paseos largos y llevar un solo biberón preparado. Destaco positivamente la ergonomía, especialmente las hendiduras para sujetarlo, y el sistema de tetina+tapa que hace que no gotee al agitarlo o transportarlo. También la tetina por sí misma, que regula perfectamente el flujo y solo permite salir líquido si hay succión efectiva. En lo que respecta al material, el plástico es realmente cómodo, ligero y manejable. La tetina me parece muy acertada desde el punto de vista de la ingesta controlada y la alimentación a demanda, realmente solo sale líquido cuando el bebé succiona de forma efectiva, por lo que lo veo la principal mejora con respecto a modelos anteriores. Para la limpieza lo habría preferido algo más ancho, pero perdería la comodidad en el agarre, con lo que lo veo equilibrado. La tetina algo más complicada de limpiar que otras marcas y modelos, pero no tanto como para que no compense por sus otras ventajas ya citadas. El ensamblaje es sencillo, otra ventaja frente a la competencia. Como pega, a veces no está claro el punto en que cierra correctamente y puede derramarse un poco por la rosca. Sería útil un click o mecanismo similar que indique que se ha cerrado completamente.