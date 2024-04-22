Tetina de respuesta natural
2 piezas
Tetina de flujo rápido
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.
4.9
de 5
27
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
stephii
22/04/2024
Chile
Excelente producto
De todas las tetinas que he probado esta ha sido la mejor, tiene un muy buen agarre, no chorrea leche y controla muy bien la salida de esta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Monizi
22/04/2024
Chile
Buenísima tetina
Súper buena tetina, se acopla perfecto, es resistente a los lavados, no se rompe fácilmente la punta. Confío 100% en su calidad. La he usado con mis dos hijos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Sí, recomiendo este producto
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Paulita 39
22/04/2024
Chile
Muy buena calidad del producto
Me encanta el producto, su calidad, duración y muy funcional. Se adapta Perfecto.
Ventajas
Muy a favor. A mi gusto y con 3 niños puedo decir que son las mejores.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
En comparación con el empaque anterior.
Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.