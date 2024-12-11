Tetina de respuesta natural
2 piezas
Tetina para alimentos espesos
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.
5.0
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Crizinha
11/12/2024
España
Fantástico
cambié de la tetina 4 a la de flujo espesos cuando mi bebé empezó a tomar papillas y lo ha aceptado muy bien, fácil transición desde las tetinas anteriores. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
DGM87
10/12/2024
España
Lo recomendo!
Ya utilizabamos los biberones Natural Response y cuando nuestro peque enmpezo a tomar las papillas hemos cambiado a esta tetina de flujos espesos. Sigue funcionando super bien. Lo recomendamos mucho, sea cual sea la tetina.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Alvaro777
10/12/2024
España
Tetina perfecta para mi bebé
Llevo un tiempo usando las tetinas Philips Avent Natural Response y, sinceramente, me han salvado la vida. Mi bebé tenía problemas para aceptar el biberón porque estaba acostumbrado al pecho de su madre, y con otras tetinas simplemente se frustraba (y nosotros también). Estas, sin embargo, hicieron que todo fuera mucho más fácil. Lo que más me gusta es que la leche no sale sola, sino que solo fluye cuando el bebé succiona, como si estuviera tomando del pecho. Esto hace que mi bebé pueda mantener su ritmo natural sin atragantarse o tirar leche por todas partes
Ventajas
Favorece que el bebé tenga su propio ritmo de alimentación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
En comparación con el empaque anterior.
Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.