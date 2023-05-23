Cuchillas MultiPrecision
Se adapta a S5000 (S5xxx), excepto S55xx
Se adapta a AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Se adapta a S6000 (S6xxx)
Se adapta a PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
Los cabezales de repuesto SH50 son compatibles con las afeitadoras serie 5000 (S5xxx), excepto S55xx, serie 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) y PowerTouch (PT8xx, PT7xx).
Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.
1. Para abrir la afeitadora, presiona el botón de “liberación”. 2. Para quitar los anillos de retención, gíralos hacia la izquierda. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los repuestos cuidadosamente; comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Para reemplazar los anillos de retención y asegurarlos, gira el tope hacia la derecha. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic cuando está en su posición.
4.2
de 5
14
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Omega Man
23/05/2023
España
Comprador verificado
Cuchillas de muy larga duración.
El juego original de cuchillas ha durado 8 años utilizándolo a diario. Es un producto de alta calidad.
Ventajas
Duración y eficacia
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Naljae
28/03/2022
España
Comprador verificado
Estupendas
Las compré para mi marido y está encantado, no le tiran ni hacen daño. Sin duda volveré a comprar los recambio.
Ventajas
No tiran
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Topogigio4
06/01/2022
España
Comprador verificado
Genial!! Desde hace muchos años.
Desde hace muchos años estoy muy contento con la maquinilla de afeitar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado