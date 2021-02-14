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Descontinuado

Audífonos inalámbricos

SHC2000/55

3.2

| (5) Opiniones

Transmisión inalámbrica por IR

Estos audífonos infrarrojos vienen en todos los tamaños, son recargables, inalámbricos y combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en la comodidad de tu casa.

Ver todos los beneficios

Para televisión

Transmisión inalámbrica por IR

ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada

Este inteligente circuito electrónico garantiza que la entrada de audio se ajuste automáticamente en el nivel apropiado para evitar distorsiones y para que puedas disfrutar de la mejor música.

La transmisión inalámbrica por IR proporciona libertad de movimientos

La transmisión inalámbrica por IR te permite olvidarte de los cables.

El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.

Los materiales duraderos, livianos y de alta calidad de los audífonos Philips mejoran la comodidad para usarlos por más tiempo.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 5

5

Opiniones

3
2

14/02/2021

Argentina

Argentina

hace años que lo tengo

hace años que lo tengo es lo mejor de lo mejor , estoy averiguando otro similar pero obvio más moderno.

Ventajas

si

Contras

no

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC2000 Auriculares inalámbricos

Fecha de uso 2019-02-13

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2019-02-13

28/02/2016

Argentina

Argentina

Geniales

Los usé con mi computadora durante años. Estaba cansado de que se me rompan los cables. Fueron los primeros auriculares que me duraron más de un año sin romperse. Y aún me duran. No se pueden usar a mucha distancia del emisor de IR. Si los usás con la computadora, el emisor de IR tiene que estar a la misma altura que los auriculares. Si los usás con el TV, no hay problema, porque el TV no emite tanto ruido en el espectro que usa el emisor para transmitir la señal.

Sí, recomiendo este producto

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09/12/2011

España

España

Buenos auriculares . Tenia un dilema con estos auriculares porque no sabia si se iban a escuchar bien , pero se escuchan bastante bien hasta los 7 metros a partir de ahi se escuchan interferencias , por lo demas es de los mejores que he escuchado por calidad-precio , de los mejores.

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