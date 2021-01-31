Descontinuado
Livianos y cómodos
Audífonos todo tamaño con diseño liviano para escuchar de manera más cómoda
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm
Supraurales
Soporte de sujeción liviano
El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips garantizan adaptación y máxima comodidad, previenen las pérdidas de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas tienen una forma especial que se adapta perfectamente al contorno de la oreja.
Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos
La longitud del cable es ideal para una mayor libertad de movimientos y te permite decidir dónde guardar tu aparato de audio.
4.0
de 5
30
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
DiscoHvn
31/01/2021
Chile
Audífonos óptimos
He usado estos audífonos desde el 2014 y hasta el día de hoy funcionan a la perfección. La calidad de audio es bastante buena para lo que necesito y sin duda su durabilidad hace que sea un producto recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Fecha de uso 2019-01-31
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Fecha de uso 2019-01-31
ivanrevoltoso
11/07/2019
Chile
espectaculares
mira los probe en un ciber internet y son fabulosos, buen sonido, te cabe la oreja dentro del auricular esto te aisla de ruidos externos, largo de cable perfecto permite movilidad. negativo jack recto eso es verdad. pero son fantasticos y comodos. dicen que tienen poca fuerza volumen pero al ser cerrados no es necesario tanto. cuando los pille me comprare unos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
FernandoC
04/01/2019
Chile
Audio muy claro
Son geniales y tiene un adio muy claro y no molesto, agudos y graves muy buenos, en comparación de precio y calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo