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Descontinuado

Audífonos estéreo

SHP2700/10

4.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Sonido potente, comodidad superior

Uno de los mejores audífonos, gracias a los sensacionales graves. Con 60 rejillas de ventilación en cada audífono para facilitar el movimiento del aire para los graves y almohadillas de terciopelo suave para garantizar el ajuste; este par es perfecto para disfrutar de música magnífica.

Ver todos los beneficios

Sonido potente, comodidad superior

Audífonos ajustables de tres formas para ajuste perfecto

Sólidos altavoces de 40 mm para rendimiento de graves potentes y profundos

Con 60 rejillas de ventilación en cada audífono para graves amplios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

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Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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02/02/2019

Argentina

Argentina

Excelentes tras 7 años de uso

Excelentes auriculares tras 7 años de uso, la banda se rompió innumerables veces pero por el uso, las caídas y a partir de bastante tiempo. Se escuchan perfecto, nunca un problema, el cable no se rompió con el uso y eso que sufrió tironeos. No pierden la comodidad tras bastantes horas de uso prolongado, sinceramente uno de los mejores auriculares de Philips comparandolos con el SHP1900 y SHP2500 en Argentina.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo

11/07/2014

Argentina

Argentina

Excelentes Auriculares, ningún defecto.

Llevo 2 años con estos auriculares y no me han traido ningun problema. Si bien la calidad y el volumen dependen del dispositivo de donde se emite el sonido, PC, MP3, Celular, etc; este auricular me dio buenos resultados en todos los ambitos. Los materiales que lo componen, no son frágiles, resistieron 2 años de uso intensivo en la PC así como caidas, golpes, etc. No produce incomodidad de uso, se ajustan a la cabeza y tienen un cable bastante largo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo

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