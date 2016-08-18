Descontinuado
SHQ1000/10
Ideal para hacer deportes
Estos audífonos han sido diseñados especialmente para los deportistas y ofrecen materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.
ActionFit
Naranja y blanco
Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor
Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, además de bloquear el ruido no deseado.
El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y te da más energía para hacer ejercicios
1.0
de 5
1
Resumen
sergio
18/08/2016
Colombia
Mala calidad
Dos veces compré estos audífonos por internet. Ambos se quebraron por la parte gris. Inclusive sacándolos de la caja
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1000 Audífonos deportivos intrauditivos
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1000 Audífonos deportivos intrauditivos