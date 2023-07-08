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Descontinuado

Altavoz inalámbrico

TAS1505B/00

3

| (18) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Lleva la fiesta en el bolsillo

Lleva la fiesta en el bolsillo con el parlante Bluetooth que es lo suficientemente pequeño para colgarlo de tu muñeca. Este diminuto parlante es completamente resistente al agua y te ofrece un sonido sorprendentemente potente para su tamaño.

Ver todos los beneficios

Lleva la fiesta en el bolsillo

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 2.5 W

  • 8 horas de tiempo de reproducción

  • Resistencia al agua IPX7

Robusto y resistente al agua IPX7

Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Puedes divertirte en la ducha, junto a la piscina o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.

8 horas de tiempo de reproducción, 2,5 horas de tiempo de carga

El sonido se mantiene claro incluso cuando reproducís música a todo volumen, y un radiador pasivo impulsa los graves. Obtienes 8 horas de tiempo de reproducción, y una carga completa tarda 2,5 horas. La conexión Bluetooth es estable y el emparejamiento es sencillo.

Elegí tu combinación de colores. Mostrá tu estilo

Siempre vos. Este pequeño parlante Bluetooth está disponible en varias combinaciones de colores para que puedas crear tu estilo. La correa de transporte que combina facilita transportar el parlante donde quiera que vayas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

18

Opiniones

3

08/07/2023

Colombia

Colombia

Buen parlante para su precio

Es un parlante discreto, compacto y que brinda un buen sonido. Ese pequeño bajo que tiene hace muy bien su función. Para el que no ha podido conectar más de un dispositivo, OJO: Deben dejar presionado el botón de encendido como 5 segundos al tratar de encender el parlante. Si ven que titila rápidamente ya está en modo enlace.

Ventajas

Sonido claro y sin saturación

Contras

Falta claridad en instrucciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS1505B Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2022-06-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS1505B Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2022-06-08

30/12/2024

Argentina

Argentina

TAS1505B: Excelente Calidad y Resistencia al Agua

El TAS1505B es muy bueno, realmente lo recomiendo si tienes la opción de comprarlo. Lo tengo desde principios de 2024, al igual que el Pixel Pop. Este modelo sí es resistente al agua, ya que cuando lo compré lo sumergí para limpiarlo y sobrevivió sin problemas. En cuanto al sonido, es bastante bueno y no tengo quejas; hasta ahora no he tenido inconvenientes, y la batería rinde bien. Su sonido es bastante bueno y ayuda mucho el radiador pasivo. Si alguien lo compra y no puede vincular su dispositivo, debe apagarlo y, al encenderlo, mantener presionado el botón de encendido hasta que emita un sonido adicional al de encendido. Lo único que no me gusta es que no tiene botones para subir o bajar el volumen, poner pausa, o realizar otras funciones, pero fuera de eso, es una buena compra.

Ventajas

durabilidad, buen rendimiento de bateria, sonido bueno.

Contras

basico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2023-12-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2023-12-30

03/06/2023

México

México

Excelente volumen, tamaño y resistencia al agua.

Excelente bocina. Tiene unas prestaciones increíbles para su precio. Por menos de $500.00 uno tiene una bocina con un volumen muy bueno, ligera, compacta y resistente al agua. Me la llevé a unas vacaciones y la tuve en la alberca y playa, por lo que eventualmente se mojó y llenó de arena, pero nunca dejó de funcionar, ni perdió calidad en el audio. Aunque un punto malo es que la batería dura como 5-6 horas de reproducción y no las 8 que dice. Pero la verdad es un excelente tiempo y carga más rápido que otras bocinas. 100% recomendable si buscas lo siguiente: - Calidad media-buena. - Bocina compacta. - Ligera. - Resistencia al agua. En cuanto a la conectividad. Si tienen problemas para que admita más dispositivos, solamente deben apagarla y al encenderla dejar presionado el botón. En resumen: Excelente relación precio-calidad.

Ventajas

Peso, calidad de audio y resistencia al agua.

Contras

Duración de la batería.

Esta reseña se realizó para TAS1505B Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2022-05-03

Esta reseña se realizó para TAS1505B Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2022-05-03

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