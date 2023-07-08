Descontinuado
TAS1505B/00
Lleva la fiesta en el bolsillo
Lleva la fiesta en el bolsillo con el parlante Bluetooth que es lo suficientemente pequeño para colgarlo de tu muñeca. Este diminuto parlante es completamente resistente al agua y te ofrece un sonido sorprendentemente potente para su tamaño.
Bluetooth®
Potencia de salida de 2.5 W
8 horas de tiempo de reproducción
Resistencia al agua IPX7
Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Puedes divertirte en la ducha, junto a la piscina o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.
El sonido se mantiene claro incluso cuando reproducís música a todo volumen, y un radiador pasivo impulsa los graves. Obtienes 8 horas de tiempo de reproducción, y una carga completa tarda 2,5 horas. La conexión Bluetooth es estable y el emparejamiento es sencillo.
Siempre vos. Este pequeño parlante Bluetooth está disponible en varias combinaciones de colores para que puedas crear tu estilo. La correa de transporte que combina facilita transportar el parlante donde quiera que vayas.
3.0
de 5
18
Opiniones
EdgarMJ
08/07/2023
Colombia
Buen parlante para su precio
Es un parlante discreto, compacto y que brinda un buen sonido. Ese pequeño bajo que tiene hace muy bien su función. Para el que no ha podido conectar más de un dispositivo, OJO: Deben dejar presionado el botón de encendido como 5 segundos al tratar de encender el parlante. Si ven que titila rápidamente ya está en modo enlace.
Ventajas
Sonido claro y sin saturación
Contras
Falta claridad en instrucciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2022-06-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2022-06-08
axell_rdz14
30/12/2024
Argentina
TAS1505B: Excelente Calidad y Resistencia al Agua
El TAS1505B es muy bueno, realmente lo recomiendo si tienes la opción de comprarlo. Lo tengo desde principios de 2024, al igual que el Pixel Pop. Este modelo sí es resistente al agua, ya que cuando lo compré lo sumergí para limpiarlo y sobrevivió sin problemas. En cuanto al sonido, es bastante bueno y no tengo quejas; hasta ahora no he tenido inconvenientes, y la batería rinde bien. Su sonido es bastante bueno y ayuda mucho el radiador pasivo. Si alguien lo compra y no puede vincular su dispositivo, debe apagarlo y, al encenderlo, mantener presionado el botón de encendido hasta que emita un sonido adicional al de encendido. Lo único que no me gusta es que no tiene botones para subir o bajar el volumen, poner pausa, o realizar otras funciones, pero fuera de eso, es una buena compra.
Ventajas
durabilidad, buen rendimiento de bateria, sonido bueno.
Contras
basico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2023-12-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2023-12-30
Beerserker
03/06/2023
México
Excelente volumen, tamaño y resistencia al agua.
Excelente bocina. Tiene unas prestaciones increíbles para su precio. Por menos de $500.00 uno tiene una bocina con un volumen muy bueno, ligera, compacta y resistente al agua. Me la llevé a unas vacaciones y la tuve en la alberca y playa, por lo que eventualmente se mojó y llenó de arena, pero nunca dejó de funcionar, ni perdió calidad en el audio. Aunque un punto malo es que la batería dura como 5-6 horas de reproducción y no las 8 que dice. Pero la verdad es un excelente tiempo y carga más rápido que otras bocinas. 100% recomendable si buscas lo siguiente: - Calidad media-buena. - Bocina compacta. - Ligera. - Resistencia al agua. En cuanto a la conectividad. Si tienen problemas para que admita más dispositivos, solamente deben apagarla y al encenderla dejar presionado el botón. En resumen: Excelente relación precio-calidad.
Ventajas
Peso, calidad de audio y resistencia al agua.
Contras
Duración de la batería.
Esta reseña se realizó para TAS1505B Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2022-05-03
Esta reseña se realizó para TAS1505B Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2022-05-03