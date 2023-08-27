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Descontinuado

Altavoz inalámbrico

TAS7505/00

3.2

| (6) Opiniones

1 premio

Música maravillosa

Reproduce lo que te encanta con el altavoz Bluetooth que luce muy bien en cualquier situación. Obtendrás 20 horas de tiempo de reproducción y un sonido intenso con graves agradables. Tiene una función de reserva de energía para cargar teléfonos y la tela del altavoz de mezcla de lana agrega estilo.

Ver todos los beneficios

Música maravillosa

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 30 W

  • 20 horas de tiempo de reproducción

  • Función de batería incorporada

Forma y función en perfecta armonía

Forma y función en perfecta armonía

Desde el entrenamiento por la mañana hasta la cena en el balcón, este altavoz Bluetooth reproduce música con estilo. Los botones en relieve te permiten controlar la reproducción, el emparejamiento estéreo, la conexión Bluetooth y mucho más. El orificio del altavoz es práctico si quieres usar un cordón de transporte.

Tela para altavoz Kvadrat. Diseñada para dejar pasar el sonido

Este altavoz está cubierto con una tela para altavoz de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el altavoz hacia la habitación.

20 horas de tiempo de reproducción; 4.5 horas de tiempo de carga

20 horas de tiempo de reproducción; 4.5 horas de tiempo de carga

Tienes 20 horas de tiempo de reproducción con una sola carga y el rango inalámbrico es de 20 m. La carga completa tarda 4.5 horas con el cable USB-C incluido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-1679621

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 5

6

Opiniones

4
3

27/08/2023

España

España

Muy buen altavoz

Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.

Ventajas

Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2023-07-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2023-07-27

27/09/2021

España

España

Suena muy bien

Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2020-08-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2020-08-27

07/07/2022

Argentina

Argentina

es el mejor parlante calidad precio de Argentina

lo compre en mercado libre y lo compre porque tenia ipx7 ,ahora me entero que puedo cargar mi dispositivo smartphone en el es un maravilla tiene hasta buena potencia de sonido y la calidad es maravillosa

Ventajas

es sencillo el uso y su calidad es muy buena

Contras

si le buscara una falla tiene una potencia de 30 w no me imagino un parlante de estos con 60 w que maravilla lo deberian hacer

Esta reseña se realizó para TAS7505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2022-06-07

Esta reseña se realizó para TAS7505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2022-06-07

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Avisos legales

  1. La clasificación IPX7 significa que el controlador de altavoz se puede sumergir durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m. La tela del altavoz no es resistente al agua, pero puede resistir una gota de agua.