Asistencia de Philips Mi recortador para nariz Philips no funciona

Si el recortador para nariz no funciona o no se enciende, hay una técnica sencilla para determinar la causa probable.

Gire el cabezal de corte del recortador para nariz para separarlo del mango y encienda el recortador.

¿El pequeño pasador de la parte superior del mango gira al separar el cabezal de corte?

Compruebe si el cabezal de corte presenta signos de daños y límpielo a fondo siguiendo las instrucciones a continuación.

¿No ocurre nada aunque el recortador esté encendido sin cabezal de corte conectado?

Muchos recortadores para nariz de Philips funcionan con pilas no recargables que deben sustituirse de vez en cuando. Pruebe a sustituir las pilas antes de intentarlo de nuevo. Si esto no resuelve el problema, consulte la sección "¿Necesita más ayuda?" a continuación.

Método de limpieza a fondo de recortadores para nariz Philips Solo tiene que colocar el recortador boca abajo en un vaso u otro recipiente alto y estrecho, con suficiente agua tibia para sumergir la parte metálica de los dientes de corte. No sumerja el mango del recortador para nariz en ningún momento. Tras dejar el cabezal de corte en remojo durante 30 minutos, enjuáguelo bajo el grifo con agua caliente y pruebe a encender el recortador. ¿Necesita más ayuda? Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que el recortador para nariz tenga algún daño interno. Le recomendamos que solicite una reparación o sustitución. 3. Sustituya la batería. Si tiene un recortador para nariz que funciona con pilas AA desechables, es posible que tenga que sustituirlas. Para resolver este problema, simplemente sustituya la pila por una nueva. Asegúrese de que los polos + y - de la pila están en la posición correcta. Esto se indica en el compartimento de las pilas. 4. Limpie la unidad de corte. Si ha comprobado que el recortador para nariz Philips está cargado por completo y sigue sin funcionar, puede deberse a que está sucio y la unidad de corte está bloqueada. Para obtener un rendimiento óptimo, le aconsejamos que limpie el recortador para nariz después de cada uso.



Siga los consejos de limpieza que se indican a continuación: Enjuague el cabezal de corte del recortador para nariz con agua tibia. Encienda el recortador para nariz después de 15 segundos y vuelva a apagar el aparato después de 5 segundos. Vuelva a intentarlo varias veces. Si enjuagar el cabezal de corte bajo el grifo no es suficiente, sumerja el cabezal de corte en un vaso con agua caliente durante unos minutos. No coloque el mango del recortador en el agua, ya que esto puede dañar su mecanismo interno. Repita el paso 1 de nuevo. Si esto no sirve de ayuda, retire el recortador para nariz y sumerja esta pieza por separado en agua durante 30 minutos. Vuelva a colocarlo y repita el paso 1 de nuevo. Si el recortador vuelve a funcionar, sacuda con cuidado el exceso de agua y deje que el recortador se seque al aire. Para obtener los mejores resultados, limpie el recortador para nariz después de cada uso y lubrique con frecuencia el cabezal de corte con una gota del aceite suministrado o de aceite de máquina de coser. ¿Sigue teniendo problemas con su recortador para nariz? Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que su recortador para nariz tenga algún daño interno. Le recomendamos que solicite una reparación o una sustitución de recortador para nariz.