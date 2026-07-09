Mi Philips OneBlade no afeita tan apurado como esperaba
Si no está satisfecho con los resultados de su Philips OneBlade, consulte nuestros consejos a continuación para resolver el problema.
Tenga en cuenta que OneBlade se ha diseñado para dejar un poco de espacio entre la cuchilla y la piel, lo que ofrece un equilibrio perfecto entre un afeitado apurado y un afeitado suave con la piel.
Philips OneBlade se ha diseñado para recortar el vello facial y la barba y ofrecerle un aspecto aseado, a la vez que deja una sensación cómoda en la piel. Si buscas un afeitado apurado e impecable cada día, te recomendamos una de nuestras afeitadoras Philips específicas.
Para obtener los mejores resultados de su Philips OneBlade, asegúrese de seguir las instrucciones de uso correctamente. A continuación le ofrecemos algunos consejos útiles sobre cómo utilizar su OneBlade.
1. Limpie la piel antes de utilizar su OneBlade sobre ella.
2. Coloque la cuchilla paralela a la piel para garantizar el contacto total.
3. Mueva la cuchilla en dirección contraria a la del crecimiento del pelo.
4. Dé pasadas largas aplicando una ligera presión.
5. Si lo desea, también puede utilizar su OneBlade con espuma o gel de afeitado, así como en la ducha.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:QP1424/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›