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Mi Philips OneBlade no afeita tan apurado como esperaba

Si no está satisfecho con los resultados de su Philips OneBlade, consulte nuestros consejos a continuación para resolver el problema.

Tenga en cuenta que OneBlade se ha diseñado para dejar un poco de espacio entre la cuchilla y la piel, lo que ofrece un equilibrio perfecto entre un afeitado apurado y un afeitado suave con la piel.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1424/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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