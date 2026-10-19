Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual

La afeitadora corporal Philips puede incluir diferentes accesorios para su uso en el pelo y la barba. Es importante utilizar el accesorio correcto en la zona correspondiente.



El pelo de la cara suele ser más duro que el de la cabeza. Por lo tanto, el accesorio para la barba se ha diseñado y probado solo para esta zona.



La unidad de corte y el peine-guía del barbero suelen ser más pequeños que un cortapelos. El dispositivo permite llegar fácilmente a zonas más pequeñas, como debajo de la nariz. Por el contrario, los peines-guía y los elementos de corte más anchos están diseñados para cortar el pelo.



Por lo tanto, para conseguir un corte uniforme, asegúrese de utilizar el accesorio correcto.