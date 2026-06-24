La cafetera espresso de Philips produce un ruido

Es normal que la cafetera haga algo de ruido durante la preparación del café. En caso de que el ruido sea inusual y diferente a lo habitual, puede que la solución sea limpiar y lubricar el sistema de preparación.

Es importante enjuagar el sistema de preparación de la cafetera espresso de Philips semanalmente. Siga los pasos que se indican a continuación y vea nuestro tutorial en vídeo para realizar el mantenimiento de su cafetera:

Apague la cafetera y espere pacientemente a que se detenga el ruido y asegúrese de que está apagada por completo (tardará unos 15-20 segundos). Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH" del lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted. Enjuague bien el sistema de preparación con agua tibia y deje que se seque al aire antes de volver a colocarlo. Lubrique la unidad de preparación (puede seguir las instrucciones del siguiente vídeo). Deje que el sistema de preparación se seque al aire y vuelva a colocarlo en la cafetera.

¿Estos pasos no resuelven el problema? Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.