La cafetera espresso de Philips produce un ruido

Si hay aire en la cafetera espresso de Philips, oirá un ruido fuerte y el agua no pasará del depósito de agua a la cafetera.
Siga los pasos que se indican a continuación para solucionar este problema:
- Apague la cafetera.
- Vacíe el depósito de agua y retire el filtro AquaClean (o cualquier otro filtro de agua).
- Llene el depósito con agua y vuelva a introducirlo en su lugar.
- Encienda la cafetera. Cuando la cafetera se caliente, seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.
Si utiliza un filtro de agua AquaClean
, siga estos pasos adicionales para asegurarse de que el filtro está correctamente colocado y listo para su uso:
Nota
- Sacuda el filtro de agua AquaClean durante 5 segundos.
- Mantenga el filtro boca abajo dentro de un recipiente lleno de agua hasta que no salgan más burbujas de aire.
- Vuelva a colocar el filtro en el depósito de agua y llénelo con agua.
- Apague la cafetera y vuelva a encenderla.
- Seleccione la opción de agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.
: Le recomendamos que sustituya el filtro de agua AquaClean cada tres meses para evitar obstrucciones.