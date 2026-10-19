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Asistencia de Philips

Mi cafetera espresso Philips tiene fugas

Si observa fugas en su cafetera espresso Philips, intente resolverlo con las siguientes causas y soluciones:

1.    ¿Observa que hay fugas de agua en la bandeja de goteo?
2.    ¿Observa que hay agua limpia debajo de la cafetera o en el lateral de esta?
3.    ¿Observa que hay manchas marrones de agua en la encimera de la cocina o debajo de la cafetera?
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: 10001602.

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