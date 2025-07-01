Mi batidora de Philips no funciona

Algunas depiladoras Philips solo funcionan cuando están enchufadas, mientras que otras funcionan sin cable y deben cargarse antes de usarlas. Consulte el embalaje o el manual de usuario para ver de qué tipo es la suya.

Depiladoras sin cable

Por motivos de seguridad, las depiladoras sin cable no se encienden cuando están conectadas a una toma de corriente. Desenchufe la depiladora de la toma de corriente e intente volver a encenderla.

Depiladoras con cable

Las depiladoras con cable solo funcionan cuando están enchufadas a una toma de corriente. Enchufe la depiladora a una toma de corriente e intente volver a encenderla.