Mi batidora de Philips no funciona

La toma eléctrica no funciona
Asegúrese de que la toma de corriente que usa para cargar o usar la depiladora funciona correctamente. Pruebe a cargar o alimentar la depiladora con otro enchufe para comprobar si funciona.
El cable de carga no está conectado correctamente
En los modelos con cable, asegúrese de que el cable de alimentación está bien insertado en la depiladora.
Use el cargador correcto
Asegúrese de usar un adaptador con las especificaciones correctas (5 V, superior o igual a 1,5 A, IPX4). Si no dispone de un adaptador con las especificaciones adecuadas, puede comprarlo en la tienda web de Philips.