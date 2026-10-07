La depiladora Philips no elimina el vello correctamente
Si su depiladora Philips no elimina el vello corporal por completo, siga nuestros consejos para mejorar el rendimiento del dispositivo o vea el vídeo a continuación para aprender a usarla correctamente.
La longitud de vello óptima para la depilación es de 3 a 4 mm. Si el pelo es más largo, utilice el recortador de la depiladora para reducir la longitud del pelo. Si la depiladora no incluye un peine-guía, aféitese el pelo y espere 7 días hasta que el vello crezca lo suficiente para depilarlo.
Mientras se depila, estire la piel y mueva el cabezal depilador lentamente sobre la piel, lo que permitirá a los discos atrapar el vello. Para obtener los mejores resultados, mueva el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del vello, asegurándose de que el cabezal queda en contacto con la piel en todo momento.
Para que la depiladora elimine el vello correctamente, es importante que la sostenga en el ángulo correcto.
Para nuestras depiladoras con cable, lo mejor es mantenerla en posición vertical con un ángulo de 90° con respecto a la piel. Si usa una depiladora sin cable, es mejor sujetarla ligeramente inclinada a un ángulo de 75°. Para ver instrucciones detalladas, consulte el manual de usuario de su modelo de depiladora.
Mueva el cabezal depilador lentamente sobre la piel durante la depilación para que los discos atrapen el vello. Para obtener los mejores resultados, mueva el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del vello, asegúrese de que el cabezal queda en contacto con la piel en todo momento.
Antes de usar la depiladora, inspeccione siempre el cabezal para asegurarse de que está limpia. Si observa que hay vello o suciedad atascados en los discos depiladores de la depiladora, retírelos y lave el cabezal antes de su uso. Asegúrese también de que la piel está limpia y seca antes de depilarse.