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El pelo se enreda en la plancha moldeadora Philips
Si se le sigue enredando el pelo en el cepillo caliente de la plancha moldeadora Philips, siga los consejos que indicamos para resolver el problema.
Antes de moldear su pelo con el cepillo caliente de la plancha moldeadora Philips, asegúrese de peinarlo para desenredarlo completamente.
Cuando moldee su cabello con el cepillo caliente del moldeador Philips, asegúrese de girar el cepillo en una sola dirección. Para obtener el mejor resultado, manténgalo fijo de 10 a 15 segundos.
Si ha seguido los consejos mencionados anteriormente pero se le sigue enredando el pelo en el cepillo caliente de la plancha moldeadora, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHH814/00 .
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