ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

Mi Philips Airfryer hace un ruido

Si la Airfryer de Philips hace ruido, descubra a continuación cómo resolver el problema.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD9218/71 , HD9630/96 , HD9621/96 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia