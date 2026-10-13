La afeitadora Philips hace mucho ruido

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: S1151/00, X3021/00, S3144/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los pilotos de mi afeitadora Philips S1000, S3000 o X3000?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
Afeitado en húmedo, afeitado en seco, espuma/gel o uso en la ducha: ¿qué rutina de afeitado de Philips debo elegir?
¿Cómo encuentro el modelo de afeitadora y las piezas de repuesto compatibles?
¿En qué se diferencian las afeitadoras eléctricas Philips de las afeitadoras manuales, los barberos y otros utensilios de afeitado?
¿Las afeitadoras Philips son resistentes al agua, lavables o aptas para la ducha?
¿Qué hace a las afeitadoras Philips duraderas y fiables a lo largo del tiempo?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Afeitadoras rotatorias frente a afeitadoras de lámina de Philips: ¿cuál es mejor para mi afeitado?
¿Puedo conseguir un afeitado apurado sin irritación con una afeitadora Philips?
¿Cómo funcionan las afeitadoras Philips con barba gruesa o densa?
¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?