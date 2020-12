El ecógrafo portátil Lumify de Philips se ha vuelto pieza clave para los médicos que luchan contra el COVID-19

Plataforma virtual de Philips en la RSNA 2020

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre, los visitantes de la plataforma virtual RSNA de Philips participaron en sesiones en vivo a solicitud y exploraron un entorno tridimensional único que les permitía personalizar demostraciones prácticas con las últimas innovaciones revolucionarias de Philips en las imágenes de diagnóstico e intervencionistas, incluido Lumify de Philips. Visite Philips Live en la RSNA 2020 para obtener más información sobre las soluciones de flujo de trabajo integradas de Philips en la Suite Radiology Workflow, que conecta datos, tecnología y personas para redefinir la eficiencia del flujo de trabajo radiológico..

El triple deber de atención de Philips

La pandemia de COVID-19 sigue poniendo de relieve la interconexión que existe entre los desafíos sociales, económicos y medioambientales del mundo. Philips sigue plenamente enfocado en cumplir con su triple deber de atención: satisfacer las necesidades críticas de los clientes, salvaguardar la salud y la seguridad de sus empleados, y garantizar la continuidad del negocio. Como empresa de tecnología de salud orientada por objetivos, Philips está aplicando su fuerza de innovación para mejorar la salud y el bienestar de las personas. La empresa está profundamente comprometida en hacer negocios de manera responsable y sostenible, y acaba de establecer una gama nueva y desafiante de objetivos ambientales, sociales y de gestión.

Referencias

[1] Journal of the American Society of Echocardiology, “Tablet-Based Limited Echocardiography to Reduce Sonographer Scan and Decontamination Time during the COVID-19 Pandemic”

[2] Journal of the American Society of Echocardiology, “Echocardiographic Features of COVID-19 Illness and Association with Cardiac Biomarkers”