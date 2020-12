Jóvenes profesionales de la salud son más propensos al uso de tecnologías

Soluciones tecnológicas

El escenario de salud en América Latina se caracteriza por la alta incidencia de enfermedades crónicas, que, en períodos comunes, excluyendo las pandemias, representan el 80 % de las muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), porcentaje que deberá aumentar, cuando se recuerda que la población de más de 60 años del continente, que hoy es de 71 millones de personas, tiende a duplicarse para 2035, también en el pronóstico de la OMS.

El cambio demográfico deberá ir acompañado de un aumento de los casos de problemas cardíacos, cáncer y enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. “La falta de prevención y el retraso en el diagnóstico llevan al continente a tener una supervivencia media del cáncer más baja que la mundial”, dijo Fabia Tetteroo-Bueno.

“La adopción de registros médicos electrónicos es baja. Sin datos, no se pueden hacer predicciones, usar inteligencia artificial. El sistema sigue fragmentado y falta transparencia de datos”, evaluó durante su presentación. Uno de los desafíos para abordar este escenario es la dificultad para buscar financiación: solo el 8 % del Producto Interno Bruto latinoamericano se dedica a la salud, frente al 16 % en Estados Unidos y el 10 % en Europa.

“La tecnología, estando en el centro, permitirá crear ecosistemas para mejorar la experiencia del paciente, que puede empezar a recibir atención preventiva basada en datos”, explicó la CEO LatAm de Philips. “Los consumidores están mucho más empoderados y la tecnología puede proporcionar los tratamientos personalizados que ellos demandan”.

Philips, recordó ella, lleva más de 100 años operando en el área de salud y en 2019 invirtió 1 800 millones de euros en innovación y desarrollo. “Tenemos una cartera completa de equipos, servicios y negocios, pero queremos salir de las discusiones transaccionales y entrar en el modelo de participación en el riesgo”.

Atención integrada

Al presentar el panel “Nueva Salud Digital: cómo queda el escenario de la salud con las nuevas legislaciones y tecnologías digitales que facilitan y mejoran la vida de las personas”, Lilian Quintal Hoffmann, directora ejecutiva de tecnología y operación de la BP, la Beneficencia Portuguesa de São Paulo, presentó un diagnóstico semejante.

“Nuestro cliente cambió, valora sus datos y una vida con equilibrio y sostenibilidad”, recordó. La salud reinventada, en la evaluación de la BP, significa un conjunto de acciones, que incluyen wearables y aplicaciones, procedimientos mínimamente invasivos, integración de datos y automatización, nuevos modelos de remuneración y tecnologías, consultas y diagnósticos remotos.

Para entregar estas innovaciones, dice, cada institución necesita implementar procesos de acuerdo con sus propias demandas. “No se puede hacer todo. Establezca el camino, tome sus decisiones clínicas dentro de la que es su negocio. Grandes transformaciones requieren grandes cambios, tenemos que estar atentos a las cuestiones culturales dentro de las instituciones”.

La historia clínica electrónica está en la base de todo el camino de búsqueda de innovación. "Si no se utiliza al 100 %, no integro los servicios, no creo el ecosistema necesario para implementar el cuidado digital. El proceso de innovación comenzó en 2014 en la Beneficencia Portuguesa y pasó por cinco pasos, con su finalización en 2022, comenzando con el registro digital hasta llegar a la etapa de la disrupción digital”.

“No queremos cuidar a la enfermedad. Queremos cuidar a la salud, de manera integrada”, recordó Lilian Hoffmann, para concluir: “Más allá de las tecnologías, necesitamos que las personas promuevan nuevos modelos de negocios sostenibles a largo plazo”.