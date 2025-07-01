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Asistencia de Philips

¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?

Sí, todas las piezas de los productos Philips Avent que entran en contacto con los alimentos están fabricadas al 100 % sin BPA ni BPS. Lo confirmamos mediante el pleno cumplimiento de las normativas de seguridad, las pruebas aleatorias y otros controles de calidad.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/01 , SCF075/02 , SCF080/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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