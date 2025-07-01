¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?

La decoloración se suele producir cuando las piezas de Philips Avent están expuestas a alimentos que contienen colorantes que manchan el plástico, como la salsa de tomate o algunas verduras verdes.



Para evitar la decoloración, mantenga las piezas separadas de los alimentos, recipientes y otros objetos que contengan restos de alimentos durante la limpieza, la desinfección y el almacenamiento.



La decoloración también se debe a la exposición a residuos de sesiones de lavado/limpieza anteriores, determinados productos de limpieza, la luz solar directa y la acumulación de calcio al lavar las piezas en agua dura.



Siga las instrucciones de limpieza, desinfección y almacenamiento recomendadas del producto Philips Avent para evitar la decoloración.