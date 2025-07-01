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¿Qué sujetadores funcionan con mi extractor de leche eléctrico Philips Avent?

El extractor de leche eléctrico Philips Avent se ha diseñado para su uso con una gran variedad de sujetadores con el fin de hacer la extracción más fácil y cómoda. Consulte los siguientes consejos de uso para su modelo específico.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF395/11 , SCF398/11 .

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