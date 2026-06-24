Asistencia de Philips ¿Cómo monto mi extractor de leche manual Philips Avent?

Este artículo hace referencia a los extractores de leche Philips Avent que se muestran a continuación.



Para montar el extractor de leche manual Philips Avent, siga los pasos indicados.



Nota: Asegúrese de haber limpiado y desinfectado todas las piezas del extractor de leche que entren en contacto con la leche antes de usarlo.

Montaje del extractor de leche manual Inserte la válvula (blanca) en el cuerpo del extractor desde la parte inferior. Empuje la válvula lo máximo posible (Figura 1). Enrosque el cuerpo del extractor en el sentido de las agujas del reloj en el biberón hasta que esté bien sujeto (Figura 2). Inserte la base en el diafragma de silicona. Asegúrese de que empuja la base hasta el fondo (Figura 3). Inserte el diafragma de silicona en el cuerpo del extractor desde arriba. Asegúrese de que está bien sujeto alrededor del borde presionándolo hacia abajo con los dedos para garantizar un sellado perfecto (Figura 4). Conecte el mango sobre el diafragma con base enganchando el orificio del mango sobre el extremo de la base. Empuje el mango hacia abajo sobre el cuerpo del extractor hasta que encaje en su lugar con un clic (Figura 5). Coloque el cojín en el cuerpo del extractor y asegúrese de que el borde cubre el cuerpo del extractor. Empuje la parte interior del cojín en el embudo contra la línea indicada con una flecha y asegúrese de que los bordes del cojín están correctamente sellados alrededor del cuerpo del extractor (Figura 6). Solo para el extractor de leche manual Essential SCF417: Presione entre los pétalos para eliminar el aire que pueda haber quedado atrapado.