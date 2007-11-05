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        Descontinuado

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Cada imagen cuenta tu historia

        Una pantalla más grande para una visualización más cómoda. Visualiza tus fotos digitales en una alta calidad de densidad de píxeles y con un color digital perfecto en el Philips PhotoFrame 10FF2CMW; ahora con dos marcos de diseño para cambiarlos según tu ritmo de vida o por temporadas.

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        Cada imagen cuenta tu historia

        • LCD de 25,9 cm (10,2")

        • Área visualiz.: 23,9 cm (9,4")

        Los marcos, elegantes y fáciles de encajar, se adaptan a tu estado de ánimo y a la decoración

        Los elegantes marcos son diseños con toques artísticos fáciles de cambiar que se encajan en el PhotoFrame para que éste se adapte a su ritmo de vida o a la decoración del hogar.

        Funciona con alimentación de CA o de forma inalámbrica con batería recargable

        PhotoFrame te permite elegir entre cargar el dispositivo de forma estándar con CA o de forma inalámbrica con la batería recargable incorporada.

        Marcos de diseño de aluminio pulido y caoba fáciles de cambiar

        Los marcos de diseño son fáciles de cambiar e incorporan diseños con toques lujosos en aluminio pulido y caoba intenso y se encajan en el PhotoFrame para que éste se adapte a su ritmo de vida o a la decoración del hogar.

        Especificaciones técnicas

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        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
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