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Empieza el día a tu manera
Disfruta de tu música portátil también en la comodidad de tu casa. Conecta el iPod o el reproductor GoGear en el radio reloj con potencia de 12 W RMS para disfrutar de graves más potentes. Disfruta de un sonido increíble y empieza tu día con la mejor música.
Base para iPod y GoGear
La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.
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4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Iphoneluvr
19/07/2018
España
Genial Altavoz
Funciona genial con el iPhone 4 , y para su tamaño suena genial, pero a veces no carga el iPhone.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ300D Radio reloj para iPhone/iPod
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ300D Radio reloj para iPhone/iPod
deporivas
15/05/2012
España
Buena relación calidad/precio
Está muy bien, único problema volumen del despertador que va subiendo y no se puede controlar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ300D Radio reloj para iPhone/iPod
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ300D Radio reloj para iPhone/iPod