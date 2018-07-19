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Sistema de entretenimiento con base

AJ300D/37

4.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Empieza el día a tu manera

Disfruta de tu música portátil también en la comodidad de tu casa. Conecta el iPod o el reproductor GoGear en el radio reloj con potencia de 12 W RMS para disfrutar de graves más potentes. Disfruta de un sonido increíble y empieza tu día con la mejor música.

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Despiértate con la música favorita de tu iPhone o iPod

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  • Base para iPod y GoGear

Reproduce y carga tu iPod y GoGear

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Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

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Opiniones

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4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

19/07/2018

España

España

Genial Altavoz

Funciona genial con el iPhone 4 , y para su tamaño suena genial, pero a veces no carga el iPhone.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ300D Radio reloj para iPhone/iPod

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ300D Radio reloj para iPhone/iPod

15/05/2012

España

España

Buena relación calidad/precio

Está muy bien, único problema volumen del despertador que va subiendo y no se puede controlar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ300D Radio reloj para iPhone/iPod

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